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Михаил Мишустин объявил, что ушел на самоизоляцию из-за заражения коронавирусом. Тесты дали положительный результат.

В интернете и не только стали распространяться слухи о том, что его болезнь — инсценировка, дабы напугать потенциальных нарушителей режима перед майскими праздниками.

Владимир Познер удивлен такой постановкой вопроса.

«Я знаком с господином Мишустиным, мне не кажется, что он может быть главным действующим лицом такого спектакля. Если же заболевание на самом деле придумано, чтобы образумить людей, то я целиком поддерживаю это. Тут уж все средства хороши», — цитирует слова мэтра журналистики СтарХит.

Владимир Владимирович возмущен безответственным отношением некоторых граждан к проблеме жизни в режиме ограничений.

Дело в том, что нарушители рискуют не только своим собственным здоровьем и здоровьем своих близких.

«Они угрожают нашей системе здравоохранения, которая захлебнется в случае взрывного роста заболевших, они вынудят врачей решать вопрос, кому дать подышать кислородом, а кому задохнуться и умереть оттого, что не будет достаточного количества ИВЛ», — сказал Познер.

Как ранее писал «Рамблер», журналист Владимир Познер поддерживает меры, принятые властями России в ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сообщил на своем сайте.

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