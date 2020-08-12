Телеведущий Владимир Познер вспомнил о том, как встречался с основателем Microsoft Биллом Гейтсом, и поделился своим впечатлением о нем. В материале, опубликованной на сайте «Познер Online» он также прокомментировал слухи о том, что Гейтс является «страшным злодеем», который пытается «уничтожить человечество».

Познер рассказал, что общался с Гейтсом во время его визита в Россию. Вместо 20 минут они проговорили два часа. Предметом их беседы была борьба с ВИЧ и СПИДом, однако затем они обсудили проблему школьного образования.

«Поскольку я тоже интересуюсь образованием, мы с ним сошлись в разговоре, что в значительной степени то, как организованы школы, не только в России, а вообще, напоминает Средневековье», — уточнил Познер.

Ведущий отметил, что Гейтс, выступая за кардинальную реформу школьного образования, организовал в США школы «другого характера».

«А все эти разговоры, насчет того, что Билл Гейтс — это страшный злодей, который пытается с помощью каких-то медицинских разработок уничтожить человечество… Это сродни тому, что есть до сих пор люди, которые утверждают, что Земля плоская. Покажи им какую угодно Землю, они все равно говорят, что Земля — плоская», — подчеркнул Познер.

Телеведущий добавил, что не считает возможным переубедить людей, доказывающих, что Гейтс и особое мировое правительство «задумывают какие-то злодейства». «Я просто убежден в том, что Гейтс пытается сделать максимум для того, чтобы искоренить какие-то болезни и чтобы люди лучше жили. На это он тратит деньги, причем большие деньги», — резюмировал он.

В начале августа Познер объяснил, почему отказывается верить в бога. Он отметил, что не является противником религии, а выступает против церкви. Ведущий подчеркнул, что она имеет к религии такое же отношение, как «ЦК КПСС имел к теории коммунизма». Также он призвал людей не путать совесть с верой.