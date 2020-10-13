Телеведущий Владимир Познер раскритиковал отношение россиян к коронавирусу и призвал ввести серьезные штрафы за отсутствие масок. Об этом он заявил «Аргументам и фактам».

Как сообщал «Рамблер», ранее Познер назвал людей, которые не соблюдают меры предосторожности, угрозой его жизни и жизни его близких. Он предложил ковид-диссидентам «жить в вольере, где они не могут навредить никому, кроме себя».

По словам Познера, его можно обвинять в «кровожадности», но он уверен, что штрафы за нарушение масочного режима должны быть большими. Например, 25000-50000 рублей.

«Я не настаиваю именно на этих цифрах, но штраф точно должен быть чувствительным, иначе он теряет смысл. Например, в Испании за отсутствие маски штрафуют на 5000 евро. Сам я ношу и маску, и перчатки, когда хожу в магазин или другое людное место», — пояснил телеведущий.

Он также высказал мнение, что те, кто не носит маску, «либо просто ленятся, либо не понимают, и тогда им надо объяснить».