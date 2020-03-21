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Журналист, биолог по образованию Владимир Познер в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале дал прогноз, согласно которому пандемия нового коронавируса завершится до конца мая.

В 1958 году Познер окончил биолого-почвенный факультет МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «физиология человека».

«Волноваться ни к чему. Это не помогает. Нужно соблюдать довольно простые вещи. Надо, чтобы расстояние между людьми было не меньше, чем метр, не надо целоваться, обниматься при встрече, не надо здороваться за руку. Надо очень тщательно мыть руки, надо понимать, что этот вирус держится на разных поверхностях до 12 часов», — посоветовал Познер.

Журналист считает, что ситуация не так страшна, если вести себя так, как надо.

«Маска помогает, если у вас есть что-то, она не даст этому выйти, а так как вирус крупный, то ячейки маски ему мешают. Вирус не летает, а падает сразу, поэтому маска в этом смысле хороша», — подчеркнул он.

По словам Познера, он самоизолировался и старается лишний раз не выходить из дома.

Владимир Познер имеет гражданство трех стран — России, США и Франции. В 1991-1997 годах телеведущий жил в США, где работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.

Распространение коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По всему миру заразились около 210 тысяч человек, более девяти тысяч из них умерли.

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