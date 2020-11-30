Журналист и телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос читателя о том, как он относится к людям, которые не считают его честным. Его комментарий по поводу возможных упреков в профессиональной неискренности опубликован на сайте «Познер Online».

Ведущий отметил, что относится к считающим его нечестным людям спокойно и даже безразлично, потому что среди его близких и друзей таких людей нет.

«Я думаю, что я могу сказать о себе, что в своей профессии я абсолютно честен. Что я не вру, не говорю полуправды, стараюсь быть максимально объективным, ведь я человек, а не робот, стараюсь быть максимально ответственным перед моей публикой», — добавил журналист.

Познер также подчеркнул, что находится в таком состоянии уже много лет, однако пришел к нему не сразу.

«Я не всегда был честен», — заключил журналист.

Ранее Познер назвал фундаментальную проблему современной России. По его словам, страной продолжают управлять «советские люди» с «советским менталитетом», которые попали в иную систему и не понимают, как ею управлять. Журналист добавил, что им на смену неизбежно приходят люди, которые меняют страну к лучшему.