Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе «Вечерний Ургант». Об этом в интервью изданию Ura.ru рассказал журналист Владимир Познер, комментируя критику артиста активистами православного общественного движения «Сорок сороков».

Ранее они опубликовали соответствующую петицию на сайте CitizenGo. По мнению участников движения, авторы передачи якобы позволили себе глумление над Иисусом Христом и христианскими традициями. Кроме того, они предложили закрепить в Конституции запрет на двойное гражданство, отметив, что Урганта и других людей с иностранными паспортами нужно лишить гражданства России.

«Что касается выступления подобных организаций, то это не первый и не последний раз — относиться к этому серьезно я никак не могу. Я надеюсь, что никаких последствий для него (Урганта. — Прим. ред.) не будет. То, что его не лишат российского гражданства — в этом я убежден», — заявил Познер.

Журналист признался, что лично не смотрел выпуск шоу, вызвавший резонанс. Познер считает, что активистам следует обратиться к представителям "Первого канала", поскольку именно телеканал принял решение выпустить программу в таком виде.

«Я же дружу с ним (Ургантом. — Прим. ред.), и никакое движение типа «Сорок сороков» не изменит моего отношения к нему», — заключил он.

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