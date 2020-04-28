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Журналист Владимир Познер поддерживает меры, принятые властями России в ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сообщил на своем сайте.

Познер призвал верить опасности коронавируса

Ранее, как сообщал «Рамблер», в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции власти России ввели режим самоизоляции, ограничили работу многих организаций и так далее. Познер не раз высказывался в поддержку этих мер.

«Что касается моего взгляда, то он основан на совершенно объективных фактах, которые я не стану перечислять, потому что они общеизвестны», — подтвердил он сегодня.

По его словам, принятые меры соответствуют интересам общества и государства, хотя условный Андрей Иванов, которому сейчас не платят зарплату, может их и не поддерживать. Познер же продолжает их поддерживать, хотя и понимает переживания условного Иванова.

В декабре в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило три миллиона человек.

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