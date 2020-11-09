Журналист Владимир Познер отказался считать Россию великой державой.

В интервью Youtube-каналу «И грянул Грэм» Познер заявил, что россияне должны отдавать себе отчет в том, что на сегодняшний день РФ не является великой державой.

«Их, наверное, осталось две: Соединенные Штаты и Китай. И, конечно, вес России значительно меньше, чем вес Китая», — сказал журналист.

Разговоры о «глобальном противостоянии» России и США, по мнению Познера, ведутся Москвой, чтобы доказать многополярность мирового устройства. Россия не желает подчиняться американскому диктату и защищает свои интересы.

«Это факт, это не общие слова, и это и есть корень преткновения», — добавил он.

Познер предупредил об угрозе начала Третьей мировой войны

Познер отметил, что Вашингтон и его союзники не могут полностью игнорировать Россию: слишком большой территорией и военной мощью она обладает. При этом, по мнению журналиста, западные политики используют Россию как политический инструмент: на нее можно ссылаться, объяснять ею «какие-то плохие вещи».

В том же интервью, как писал «Рамблер», Познер заявил, что Дональд Трамп популярен у русских эмигрантов, потому что он расист, как и большинство наших бывших сограждан.