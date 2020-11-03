Телеведущий Владимир Познер пересказал письмо, которое ему направил главный врач саратовской клиники по имени Ренат, заболевший коронавирусом. Российский медик рассказал о ситуации, с которой ему пришлось столкнуться в связи с лечением COVID-19. Послание опубликовано на сайте «Познер Online».

Автор письма заявил, что после того, как данные о нем были переданы в Роспотребнадзор, его ждала «оглушительная тишина» — никто из ведомства или из поликлиники ему не позвонил.

«Я нахожусь в более привилегированном положении — я главный врач клиники, у меня есть друзья-врачи, лечение, слава богу, назначили. Но я подумал об остальных. Получается, нет никому до тебя дела, спаси себя сам?» — удивился медик.

Заболевший главврач пытался записаться на томографию легких с помощью приятеля — директора лучевого центра. Однако из-за того, что «люди сошли с ума» и массово приходят на исследования без обоснования, Ренату удалось занять очередь только на конец ноября. Он добавил, что россияне пребывают в массовом психозе, поэтому лаборатории в стране перегружены.

«Люди массово скупают антибиотики, иммуномодуляторы и витамины. Пришлось опять звонить знакомым и доставать лекарства. Не пишу об очередях в поликлинику, о невозможности дозвониться в поликлинику, о невозможности дозвониться до скорой. Один мой приятель из Новосибирска так и не дозвонился, хотя звонил весь день», — отметил главный врач клиники.

Ренат заключил, что коронавирус серьезно загрузил систему здравоохранения: открытые госпитали не справляются, поэтому постоянно открываются новые. Врач назвал нынешнюю ситуацию очень тяжелой, отметив, что ему «даже представить страшно», что происходит в небольших городах.

2 ноября в России выявили 18 257 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего новых заражений зарегистрировано в Москве (4796), Санкт-Петербурге (923) и Московской области (556). Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 1 655 038 человек. За весь период зафиксировано 28 473 летальных исхода, выздоровели 1 236 033 человека.