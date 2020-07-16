Телеведущий Владимир Познер в интервью, опубликованном на сайте «Познер Online», описал несколько понятий одним словом. В частности, он высказался о том, с чем у него ассоциируется Россия.

Страна у Познера вызвала ассоциацию со словом сложность. Также телеведущий заявил, что с самим собой связывает слово «поиск». Детство он описал как познание, а счастьем назвал любовь. Свою мать, Жеральдин Люттен, Познер ассоциирует со словами «самое главное».

В июне Познер рассказал, как к нему относится президент России Владимир Путин. «Я отношусь к нему хорошо, но сложно», — привел цитату политика сам телеведущий. Журналист отметил, что такая оценка ему приятна.

Владимир Познер — советский и российский журналист. Ведущий авторской программы «Познер» на Первом канале с 2008 года. Он стал известен широкой аудитории после телемостов между США и СССР в 1980-х годах. Имеет гражданство России, США и Франции.