Актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, от обвинительного приговора не спасут оправдания. Такое мнение высказал телеведущий, журналист Владимир Познер.

«Нет никакого сомнения, что он был виновен, что он был абсолютно пьяный за рулем, что он виноват в этой аварии и смерти человека», — цитирует Познера агентство Nation News.

Телеведущий напомнил, что после ДТП артист сразу же признал вину и предлагал деньги, чтобы оплатить лечение пострадавшего. Журналист выразил уверенность, что заявление Ефремова о том, что он ничего не помнит, не спасет его от срока.

8 июня Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. В состоянии опьянения он выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице, напоминает «Национальная служба новостей». На судебном заседании были представлены материалы дела в отношении Ефремова, в которых говорится, что после смертельной аварии в крови актера найдены следы марихуаны и кокаина, передает телеканал 360.