Ведущий Владимир Познер раскритиковал размещение войск НАТО в странах рядом с Россией. В интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм» он оценил эти действия фразой «тупость Запада» и посчитал обоснованными опасения российских властей на этот счет.

«Наличие НАТО на российской границе — это чрезвычайно опасная, я бы даже сказал — дурацкая игра», — отметил журналист.

По его словам, очевидно, что Россия ни на кого нападать не собирается.

Познер отказался считать Россию великой державой

Познер подчеркнул, что Москва, однако, может рассматривать наличие военных в приграничных государствах с беспокойством как экзистенциальную угрозу. «Это не игрушки, это по-настоящему смертельно опасная вещь, и меня удивляет тупость Запада, который этого не понимает», — добавил Познер.

«Мы же помним, как они отнеслись к Кубе, это можно понять, а то, как Россия относится к НАТО на ее границе, почему-то мы не хотим понять. Это очень странно», — заметил журналист.

Ведущий заключил, что спорить, правильно поступает Россия или нет, не имеет смысла, так как решения принимаются исходя из реальной угрозы со стороны западных стран.

Ранее Владимир Познер оценил предложение включить Россию в состав НАТО. По его словам, этого хотел первый президент России Борис Ельцин, а глава государства Владимир Путин поддерживал такую идею. Журналист уверен, что США и ряд европейских стран против присоединения России к альянсу.