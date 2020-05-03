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Телеведущий Владимир Познер рассказал, почему власти России выделяют меньше денег на поддержку граждан на фоне пандемии коронавируса, нежели правительства других стран. Своё мнение он изложил на сайте «Познер Online».

Мы, если взять наш ВВП на душу населения, несравненно беднее. Не просто беднее, а несравненно. Мы находимся по этой категории на 64-м месте, — подчеркнул Познер.

Для сравнения он привёл в пример США, которые находятся на восьмом месте. По его словам, есть небольшие, но очень богатые страны. Таким государством Познер назвал Данию.

Телеведущий поднял эту тему в разговоре с министром экономики Максимом Решетниковым.

Да, у нас меньше, причём заметно меньше. Это раз. И об этом я спрашивал того же Решетникова, можно сказать, вынудил его это сказать, — пояснил ведущий.

Журналист отметил, что в столь непростое время можно было чуть сократить расходы в одном месте и направить их в другое. В частности, он считает, что можно было бы «сбавить обороты в области оборонной».

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