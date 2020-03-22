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Телеведущий и журналист Владимир Познер рассказал о любимых местах для отдыха, а также о гастрономических привычках в поездках и одном неприятном открытии, которое ожидало его в путешествии. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Самым любимым местом для отдыха Познер назвал город Биарриц на юго-западном побережье Франции. «В Биаррице я уже к восьми часам утра прихожу на рынок. Покупаю 12 устриц, очень тонкий багет и стакан белого вина — так я завтракаю», — поделился телеведущий.

В разговоре с журналистом он также вспомнил, как во время поездки в Скандинавию с Иваном Ургантом для записи фильма познакомился с консервами из протухшей сельди. «Шведы едят их до сих пор. Запах такой, что хочется бежать как можно дальше», — прокомментировал блюдо Познер. Он добавил, что категорически отказался пробовать консервы, когда они открыли банку, а Ургант «набрался мужества и попробовал».

Познер добавил, что много путешествует по миру и что у него есть любимые места, в которые всегда хочется возвращаться. Это не только Биарриц, но и «Антибы с окрестностями — на Средиземном море», а также «так называемые Хэмптоны на Лонг-Айленде под Нью-Йорком».

Ранее в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Познер выразил мнение, что пандемия коронавируса пойдет на спад не раньше конца мая. Он подчеркнул, что ситуация с распространением вируса очень серьезная, однако призвал не волноваться по этому поводу.

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