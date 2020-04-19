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Телеведущий и журналист Владимир Познер заявил, что мир «провалил экзамен», и нет ощущения, что «мы все здесь в одном корабле».

«Мир провалил этот экзамен, хотя есть примеры, когда одни страны помогают другим, посылая медикаменты, посылая врачей, это есть. Но нет ощущения того, что «ребята, мы все здесь в одном корабле и нам надо вместе спасаться», этого ощущения нет и таких лозунгов нет. Ни один из лидеров стран, по крайней мере, насколько я знаю, не выходил с такими словами, что мы вместе попали в пандемию и выйдем мы только вместе, а не по отдельности», — приводятся слова журналиста на сайте «Познер Online».

Он отметил, что еще до пандемии началось движение в сторону национализма и шовинизма.

«Выборы в Америке Трампа — это пример этого. «Америка прежде всего» или America First — это лозунг Трампа, и этим все сказано. А если так говорит Америка, учитывая ее вес и ее значение, то, конечно, что мешает другим странам исповедовать этот же взгляд?» — заявил Трамп.

По его словам, в России это тоже есть, хотя и не так явно и грубо.

«Каждый человек скажет: «Ну, конечно, надо прежде всего заботиться о своих делах, а не о каких-то чужих», не отдавая себе отчета в том, что этот взгляд в конце концов приводит к абсолютно вредным вещам. Вот это сосредоточение на своем «пупе» — это вещь не полезная», — заявил Познер.

Ранее Познер, который является биологом по образованию, дал прогноз о сроках окончания пандемии коронавируса, предположив, что она пойдет на спад не раньше конца мая.

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