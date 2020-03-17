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Россиянам старше 60 лет из-за коронавирусной инфекции рекомендовали как можно реже выходить на улицу и постараться сидеть дома. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда.

В публикации сказано, что, по данным Роспотребнадзора, пожилые люди больше остальных подвержены заражению, и риск серьезных осложнений вроде вирусной пневмонии для них выше. В связи с этим пенсионерам стоит реже пользоваться общественным транспортом, особенно в часы пик, отказаться от посещения общественных мест, магазинов, центров госуслуг и других организаций. В фонде отметили, что за помощью в оплате коммунальных услуг и покупке необходимых товаров можно обратиться к родственникам или социальным работникам.

В случае плохого самочувствия, например, простуды или давления, ходить пенсионерам в поликлинику не стоит — лучше вызвать врача на дом. Если близкие недавно вернулись из-за границы и приболели, встречи с ними надо минимизировать. Если контакты с ними все-таки были, и появились симптомы ОРВИ, необходимо провериться на коронавирус.

Для профилактики рекомендовано чаще мыть руки с мылом, не трогать немытыми руками лицо. Стоит сделать запас бумажных салфеток, пользоваться ими при кашле и чихании и потом сразу выбрасывать. Влажные дезинфицирующие салфетки помогут в мытье сумок, телефонов и других предметов, которые побывали на улице.

Ранее в российском правительстве заявили, что в стране есть проблема коммуникации между властью и обществом по поводу вируса.

По данным на 16 марта, в России зафиксировано 93 случая инфицирования коронавирусом, большинство из них — у жителей Москвы. В столице введены жесткие ограничительные меры, среди которых закрытие школ на три недели и запрет мероприятий численностью более 50 человек.

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