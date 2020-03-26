Для россиян старше 65 лет, пациентов с хроническими заболеваниями и инвалидов на период пандемии коронавируса предлагают создать стратегический эпидемнабор для адресной помощи. Обращение с такой просьбой к первому зампреду координационного совета при правительстве РФ по борьбе с инфекцией, мэру Москвы Сергею Собянину направил депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Зубарев.

Депутат считает, что такая мера могла бы оказать реальную поддержку гражданам группы риска, которым рекомендовано не выходить на улицу в условиях распространения коронавируса. Отмечается, что наборы обойдутся примерно в 3 тыс. рублей, а их доставкой могли бы заняться волонтеры. В пресс-службе мэрии «Известиям» рассказали, что над инициативой работают, но подробностей реализации пока нет.

Глава совета Национального экологического корпуса (НЭК) Тимур Усманов, предложивший эту меру депутату, заявил «Известиям», что эпидемнаборы необходимы для того, чтобы у людей с высокой группой риска к заболеванию пропала необходимость посещать магазины.

25 марта Владимир Путин в своем обращении к гражданам заявил о целом ряде мер социальной поддержки населения. В частности, президент предложил автоматически продлевать все соцпособия и льготы, обеспечить до майских праздников выплаты ветеранам и труженикам тыла, увеличить выплаты по безработице.

Свои меры для жителей столицы старше 65 лет приняли и власти Москвы. За время самоизоляции (с 26 марта по 14 апреля) они получат выплату в 4 тыс. рублей. Половина будет выплачена авансом, вторая часть — после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения.

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Домовая корзина: пожилым россиянам предлагают давать эпидемнаборы