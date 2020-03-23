В Москве будут временно отменены штрафы за просрочку платежей по жилищно-коммунальным услугам для находящихся на домашнем режиме из-за коронавируса SARS-COV-2 пожилых и хронически больных горожан. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. С текстом обращения можно ознакомиться на его сайте.

«Операторы связи обязаны не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и людей с хроническими заболеваниями, находящихся на домашнем режиме. Временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Покидать квартиру или уезжать с дачи, чтобы оплатить квитанции, не нужно», — сказал мэр Москвы

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем заболевание распространилось и на другие страны. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического агентства Worldometers на 23 марта, число заразившихся инфекцией в 192 странах мира составило свыше 338 тыс. человек, погибших — более 14 тыс., а выздоровели — более 99 тыс. пациентов. В России, по информации на 23 марта, заболели 438 человек.