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Пожилые люди после введения карантина стали жаловаться на домашнее насилие, сообщила РИА Новости депутат Госдумы РФ Оксана Пушкина. По ее словам, таким образом агрессоры, оказавшись запертыми в четырех стенах, реализуют неудовлетворенность собственной жизнью.

Пушкина подчеркнула, что в любой стране мира на выходных количество случаев домашнего насилия вырастает в разы. Однако в РФ, по мнению парламентария, ситуация осложняется отсутствием законодательной базы по профилактике подобного рода преступлений.

В настоящее время в России функционирует 15 кризисных центров, сотрудники которых готовы прийти на помощь людям, оказавшимся в тяжелом положении. В последние дни, уверяет Пушкина, специалисты зафиксировали всплеск звонков от соседей пожилых людей, над которыми издеваются домочадцы.

Агрессоры, по ее словам, таким образом снимают напряжение от проблем, связанных с нехваткой денег, а также от стресса, вызванного пандемией коронавируса.

«Над пожилыми издеваются их собственные дети — вымещают свою неудовлетворенность жизнью, отбирают пенсии», — цитирует агентство слова депутата Госдумы, которая является соавтором законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия.

На время карантина Пушкина посоветовала жертвам обращаться по телефону к специалистам Московского кризисного центра помощи женщинам и детям, а также в Сети через портал «Насилию.нет».

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