Блогер и открытый гей Андрей Петров взял интервью у блогера Вовы Горяинова, также известного под ником Володя XXL. Большая часть разговора касалась того, что в одном из недавних видео Горяинов пожелал расстреливать гомосексуалов. Запись интервью доступна на YouTube.

Горяинов упомянул о расстреле, отвечая на вопрос одной из подписчиц о том, как он относится к геям.

«Если бы у меня была возможность (…), я бы расстрелял всех этих вонючих людей. Я не понимаю, зачем они вообще живут», — сказал он.

В беседе с Петровым блогер сказал, что не первый раз высказывает такое мнение подписчикам.

Володя XXL объяснил негативную по отношению к гомосексуалам позицию воспитанием.

«Я не из столицы парень, которому прививают, что геи это хорошо. Я обычный парень из Курска», — заявил он, добавив, что его воспитали друзья и улица. Он также отметил, что если бы Петров приехал в Курск, он бы вообще не смог выйти на улицу.

Горяинов подчеркнул, что не призывал расстреливать геев, а лишь высказал свое мнение. Он признался, что ему неприятно сидеть рядом с Петровым, и высказал сожаление о том, что тот родился. Горяинов объяснил, что парень, по его мнению, должен быть мужественным.

Блогер связал свою травлю с желанием других инфлюенсеров привлечь к себе внимание. «Мне кажется, это все было задумано. Задумано похайпить на мне именно», — сказал он.

У Горяинова 300 тысяч подписчиков в Instagram и 700 тысяч — в приложении TikTok. Он также выпускает собственные песни.

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