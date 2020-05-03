Возгорание в исправительной колонии в Челябинской области локализовано. Об этом 3 мая сообщил ТАСС со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу Копейска.

«Пожар локализован в 12 часов 20 минут по местному времени на площади 20 кв. метров, горела бытовка», — рассказали агентству.

Пожар возник на втором этаже бытового помещения в одном из корпусов колонии. Сообщается, что было эвакуировано 110 человек. Все люди были эвакуированы еще до приезда пожарных. Пострадавших нет.

В Челябинской области с 1 мая введен особый противопожарный режим. Отмечается, что на этот период организована работа дополнительных оперативных групп для патрулирования территорий, а также выявления несанкционированных сельхозпалов, оперативного реагирования на возникающие очаги пожаров.