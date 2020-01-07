Пожарные полностью ликвидировали возгорание в строительных бытовках в Раменском районе Московской области. Об этом во вторник, 7 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«В 13:53 объявлена полная ликвидация пожара», — рассказал собеседник агентства, добавив, что в данный момент на месте происшествия продолжают разбирать сгоревшие конструкции.

Ранее в этот день сообщалось, что причиной пожара могло стать короткое замыкание.

7 января стало известно, что в деревне Нестерово в Раменском районе Подмосковья загорелись строительные бытовки на территории дачного товарищества. Площадь пожара составила 240 кв. м.

Изначально сообщалось о четырех погибших, в дальнейшем появилась информация о том, что погибли восемь человек.