Телеведущий Владимир Соловьёв оценил заявление Юлии Тимошенко о начале процесса «ликвидации» Украины. По его словам, лидер партии «Батькивщина» сама подвела страну под внешнее кураторство, возглавив в своё время так называемый «поход в НАТО».

Это называется «поздно спохватились». Но хотелось бы напомнить, что Юлия Тимошенко давно и уверенно сдавала экономический суверенитет Украины, — заявил он в интервью газете «ВЗГЛЯД».

Он напомнил, что в 2014 году Тимошенко призывала немедленно провести референдум о вступлении в НАТО для «защиты от агрессии». По мнению телеведущего, это уже было сдачей большей части суверенитета.

Соловьёв подчеркнул, что нынешние заявления Тимошенко можно расценивать как часть кампании против лидера страны Владимира Зеленского.

По большому счёту отличия между Тимошенко и Зеленским — стилистические. По своей сути, что один, что другая представляют интересы разнообразных олигархических групп. Конфликт между Тимошенко и Зеленским — не в отношении к земле, а в столкновении интересов этих групп, — заключил Соловьёв.

При этом, как заметил ведущий, им обоим важно не то, как будет использоваться земля, а то, кому она достанется.

Ранее депутат Верховной рады Юлия Тимошенко заявила о начале процесса «ликвидации» Украины. По её словам, страна уже давно попала под внешнее «кураторство», из-за чего её «все используют, как хотят». Тимошенко считает, что от властей зависит, изменится ли ситуация, или Украина лишится ресурсов и собственности.

Как писал NEWS.ru, политолог Олег Соскин предположил, что высказывание Тимошенко связано с её возрастом и утратой влияния олигарха Игоря Коломойского.

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