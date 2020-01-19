Журналист Владимир Соловьев полагает, что на Украине «поздно спохватились», говоря о начале ее «ликвидации» как независимого государства. Таким образом телеведущий ответил на слова главы «Батькивщины» Юлии Тимошенко о том, что страна потеряла свою «субъектность» после того, как попала под внешнее «кураторство» с обретением независимости.

Российский телеведущий Владимир Соловьев считает, что украинские политики «поздно спохватились». Так он прокомментировал газете «Вгляд» мнение Юлии Тимошенко о том, что Украина потеряла свою «субъектность», попав под внешнее «кураторство».

«Это называется «поздно спохватились». Но хотелось бы напомнить, что Юлия Тимошенко давно и уверенно сдавала экономический суверенитет Украины. По большому счету отличия между [лидером «Батькивщины» Юлией] Тимошенко и [президентом Украины Владимиром] Зеленским — стилистические», — обратил внимание российский журналист.

Он обратил внимание на то, что глава оппозиционной партии некогда сама выступала за интеграцию с международными организациями.

«Хотелось бы напомнить, что Юлия Тимошенко в свое время возглавила так называемый поход в НАТО. По большому счету это уже было сдачей большей части суверенитета», — уверен Соловьев.

Ранее экс-премьер, а ныне лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила в эфире украинского телеканала ZIK, что начался процесс «ликвидации» Украины. «Сейчас моя работа и задача — на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдем до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем», — сказала она.

По ее словам, это происходит из-за того, что страна попала под внешнее «кураторство» после того, как приобрела независимость. Однако из-за этого «курирования» государство потеряло свою «субъектность» в мире, и ее стали «все использовать, как хотят».

«Сегодня мы должны признать, что этот период независимости, когда нужно было жить своим интеллектом, своей наукой, своим разумом, своими интересами, мы потеряли, заменив все это советами извне», — уверена украинский политик.

По ее мнению, сейчас страна находится на том этапе, когда ее руководству нужно решить: либо положить конец такому положению дел, либо позволить окончательно лишить страну ресурсов и собственности.

Осенью партия «Батькивщина» объявила о том, что становится оппозиционной. Произошло это после того, как 13 ноября прошлого года депутаты Рады приняли в первом чтении законопроект, предполагающий отмену моратория на продажу сельскохозяйственных земель. Документ начнет действовать с 1 октября 2020 года.

По мнению Тимошенко, глава государства Владимир Зеленский перешел «все красные линии», поддержав этот закон. «Мы не можем, как команда, наблюдать за этим, находясь в неопределенном состоянии. Наша команда заявляет про переход партии „Батькивщина“ в оппозицию», — заявила лидер партии сразу после того, как за документ проголосовали в Верховной раде. По ее словам, это голосование стало «красной линией, которую переступили».

Тимошенко также отметила, что законопроект не соответствует украинскому законодательству. Якобы в Конституции страны есть статья, в которой отмечается, что земли, находящиеся в пределах территории Украины, — это объект права собственности украинского народа. «Как может так быть, чтобы в то время, когда конституция четко говорит, что земля — это собственность украинского народа, чтобы ее без референдума, по сути, распродавали», — негодовала лидер партии «Батькивщина».

Стоит отметить, что до этого в течение 18 лет на Украине действовал мораторий на продажу сельхозземель. Причем вопрос изменения такого положения дел вставал и ранее, однако прошлому созыву не удалось прийти к единому решению. В Раде было много представителей партий, которые боялись отменять запрет на продажу, опасаясь того, что благодаря реформе иностранные компании скупят территории у местного населения по низким ценам. Между тем МВФ давно ждет, когда Украина все же решится на это преобразование.

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