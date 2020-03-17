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Москвичи испугались бронетехники на въезде в Москву, приняв ее за ввод карантинных войск.
Во вторник днем в соцсетях появились фотографии колонны военной техники, движущейся по автотрассе. Сообщалось, что колонна движется по Третьему транспортному кольцу.
Интернет-пользователи предположили, что в Москву вводят войска для обеспечения карантинного режима. Ранее в СМИ появились слухи, что в ближайшие дни столицу закроют на карантин.
Позже оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опроверг информацию о планах ввести в Москве режим ЧС.
Также пользователи выяснили, что сфотографированная колонна бронетехники двигалась по Балашихе в рамках запланированной передислокации.
Как сообщал «Рамблер», по состоянию на 17 марта, в России зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусом. Заболевшие выявлены в 26 регионах страны, 104 случая завезены из-за границы, 10 человек заразились внутри страны. У 109 пациентов болезнь протекает в легкой форме.
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