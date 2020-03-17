Все новости на карте

Москвичи испугались бронетехники на въезде в Москву, приняв ее за ввод карантинных войск.

Во вторник днем в соцсетях появились фотографии колонны военной техники, движущейся по автотрассе. Сообщалось, что колонна движется по Третьему транспортному кольцу.

Интернет-пользователи предположили, что в Москву вводят войска для обеспечения карантинного режима. Ранее в СМИ появились слухи, что в ближайшие дни столицу закроют на карантин.

Позже оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опроверг информацию о планах ввести в Москве режим ЧС.

Также пользователи выяснили, что сфотографированная колонна бронетехники двигалась по Балашихе в рамках запланированной передислокации.

Как сообщал «Рамблер», по состоянию на 17 марта, в России зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусом. Заболевшие выявлены в 26 регионах страны, 104 случая завезены из-за границы, 10 человек заразились внутри страны. У 109 пациентов болезнь протекает в легкой форме.

Видео дня. Экспресс-тесты на коронавирус появятся в Москве в апреле