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Указ об объявлении нерабочих дней не распространяется на работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, сообщает пресс-служба Кремля.

«Настоящий указ не распространяется на работников: непрерывно действующих организаций; медицинских и аптечных организаций; организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы», — говорится в документе.

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