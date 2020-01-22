В интернете появилась видеозапись эвакуации рыбаков, которые уплыли на оторвавшейся льдине в залив Мордвинова в среду, 22 января. Ролик опубликовало агентство Sakhalin.info.

На кадрах видно людей, которые столпились на льдине. «Вот так вот мы и перебираемся», — говорит голос за кадром. Затем один из людей толкает небольшую льдину и перебирается по ней на берег.

Представитель Центра кризисных ситуаций ГУ МЧС России по Сахалинской области также сообщил «РИА Новости», что спасатели эвакуировали со льдины 98 рыбаков, осталось еще около 90 человек.

Всего на уплывшей в море льдине, по уточненной информации, находились около 200 человек. Изначально сообщалось о 300 рыбках-любителях. В операции участвовали 18 спасателей и 14 единиц техники, в том числе четыре лодки, три снегохода и судно на воздушной подушке «Хивус». К вылету готов вертолет Ми-8.