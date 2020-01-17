В интернете появилось видео с пропавшей в Новосибирской области 10-летней школьницей, которую нашли ранее в пятницу в запертом подвале одного из общежитий в региональном городе Карасук. Видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ 17 января.

На ролике видно, как девочку держит на руках мужчина, а рядом стоит женщина. «Нашли! Отцу звоните кто-нибудь», — говорит женский голос за кадром.

Школьница пропала 15 января — она ушла в музыкальную школу и не вернулась домой. По факту пропажи возбудили уголовное дело. К поискам ребенка подключились спасатели, полиция и представители общественности.

17 января в поисковом отряде «ДоброСпас-Новосибирск» сообщили, что нашли девочку живой. По данным СМИ, ее обнаружили в запертом подвале одного из местных общежитий. Найти ее помог кинолог с собакой, он увидел небольшое пространство под настилом в подвале, где и находился ребенок. Школьница была в истощенном состоянии и без сознания, ее забрали в больницу. Как она попала в подвал, неизвестно.