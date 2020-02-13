В интернете появилось видео, на котором запечатлен момент, когда директор одной из школ Петрозаводска пристыдила пришедшую в короткой юбке ученицу за «толстоватые» ноги. Ролик оказался в распоряжении «Известий» 13 февраля.

На записи слышно, как директор говорит, что «такие юбки вообще-то обычно носят девушки с очень хорошими формами», а у этой ученицы, по ее словам, ноги «толстоваты». Директор также заявляет, что носить юбки при таких формах нельзя, потому что это «вызывает иронию» , а также «пошло и некрасиво».

Об инциденте школьница рассказала ранее в четверг телеканалу «360». Конфликт начался еще на уроке ИЗО. По словам девочки, учительница, которая преподает этот предмет, начала распускать руки и пнула ногой сумки детей, в которых «как минимум были дорогие телефоны». Когда подросток решила заступиться за одноклассников, педагог пошла за директором.

Пришедшая в класс руководитель школы накричала на детей и вызвала заступившуюся за класс девочку и ее подругу к себе в кабинет. После того как директор обозвала подругу нецензурной бранью, собеседница телеканала решила записать предстоящую с педагогом беседу на телефон. В школе телеканалу отказались комментировать произошедшее.

Позднее с директором побеседовала мать школьницы, записавшей диалог на телефон. В разговоре педагог заявила женщине, что ее дочь «пакостница и лжец». Когда мать показала ей видео, руководитель учебного заведения заплакала и извинилась.

Мать школьницы уточнила интернет-газете Столица на Onego, что инцидент произошел еще в 2018 году, но она не говорила о произошедшем, потому что хотела, чтобы ребенок доучился. Позже она перевела дочь в другую школу.

«Сейчас я решила предать видео огласке, потому что в школе учатся дети моих друзей и знакомых, которые тоже жалуются на директора», — сказала женщина.