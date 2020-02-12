В интернете появилось видео с места взрыва в почтовых отделениях в Нидерландах в среду. Его опубликовал 12 февраля телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно здание, к которому приехала полиция. Обстановка спокойная.

Ранее в среду в Нидерландах прогремели два взрыва. Первый произошел в почтовом отделении офисного здания в Амстердаме, второй — в здании компании по сортировке почты в городе Керкраде. Пострадавших и жертв нет.

Предположительно, взрывное устройство находилось в одной из посылок.

Нидерландский паблик iHans2m со ссылкой на статью телеканала RTL Z и полицию опубликовал в своем Twitter фотографии сопроводительных писем к посылкам. На них видны логотипы организации по взысканию долгов CIB и роттердамский адрес этой фирмы.

Полиция отмечает, что пока не известно, есть ли связь между этими двумя взрывами, а также несколькими письмами с бомбами, которые пять нидерландских фирм в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте получили в начале января. На их сопроводительных письмах были такие же логотипы с тем же адресом. Тогда ни одна из посылок не взорвалась. Их доставили на две заправки, в отель, на предприятие по продаже автомобилей и в агентство недвижимости.

В начале февраля роттердамская полиция предупредила граждан, что при получении таких посылок или писем их нельзя вскрывать, а нужно позвонить в экстренные службы.

Отдел уголовного розыска и специалисты нидерландского института судебной экспертизы расследуют эти инциденты.