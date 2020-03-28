В Сети появилось видео, на котором сбежавший из-под карантина петербуржец Георгий О. говорит, что сожалеет о своем поступке. Запись в субботу, 28 марта, опубликовал Следственный комитет России.

«Я сожалею, что нарушил условия карантина. Обязуюсь больше такого не делать», — заявил мужчина.

Ранее в этот же день стало известно, что в Петербурге возбудили уголовное дело по факту побега 32-летнего жителя Санкт-Петербурга из-под карантина в соответствии со статьей о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Полицейские задержали беглеца в съемной квартире на улице Покрышева в Приморском районе города. Мужчину каретой скорой помощи отправили обратно в пансионат «Заря».

Россиянин вернулся из Швейцарии, однако не соблюдал режим самоизоляции. Тогда его принудительно поместили на карантин в пансионат «Заря», однако он вылез из окна своей палаты и сбежал.

27 марта в Госдуме предложили принять законопроект о лишении свободы и повышенных штрафах за нарушение карантина. В частности, нарушение эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, будет наказываться штрафом до 1 млн рублей либо лишением права на профессию на срок до трех лет.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 650 тыс. случаев заболевания, умерли более 30 тыс. человек, вылечились 139 тыс.

По данным оперативного штаба на 28 марта, число заболевших в России выросло до 1264. В этот же день правительство Оренбургской области заявило о скончавшемся 57-летнем жителе региона. Пять человек умерли в Москве.