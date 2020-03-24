Опубликовано видео посещения президентом России Владимиром Путиным палаты с пациентами в инфекционном отделении больницы в Коммунарке. Туда госпитализируют граждан с подозрением на коронавирус.

Глава государства совершил обход в больнице во вторник, 24 марта. Он пообщался с главврачом учреждения Денисом Проценко, а также прошел в палаты, где встретился с пациентами. Во время посещения российский лидер был облачен в желтый спецкостюм, защитную маску, закрывающую всё лицо, и специальные бахилы. Визит Путина сняли на камеру смартфона.

Перед визитом Путин провел совещание по вопросам борьбы с коронавирусом, на встрече присутствовали вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник пригласил президента осмотреть с вертолета строящуюся больницу в «новой Москве», которая уже готова на 40%. Строящийся комплекс площадью 80 тыс. кв. м в деревне Голохвастово станет дополнением стационара в Коммунарке и ИКБ № 1. Путин принял его приглашение, но предложил сделать это, когда объект сдадут, а сейчас проверить работу медцентра в Коммунарке. Кроме того, политик посетил стройплощадку будущей больницы в Коммунарке.

Позднее Песков уточнил, что президент лично принял решение о посещении медучреждения, никакой допподготовки не было.

По состоянию на 24 марта в России диагностировано 495 случаев заболевания COVID-19, из них 57 — за последние сутки. 22 человека вылечились. Случаев летального исхода нет.

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