В распоряжении телеканала РЕН ТВ появилось видео стычки между известными бьюти-блогерами Дмитрием Городецким и Андреем Петровым с московским писателем и главным редактором «Учительской газеты» Арсланом Хасавовым.

Хасавов повалил Городецкого и применил к нему удушающий прием.

«Сбив меня с ног, он душил меня одной рукой, а другой бил изо всех сил по голове. Я никогда ранее не сталкивался с такой агрессией в свою сторону», — так прокомментировал ситуацию пострадавший.

По словам Хасавова, он пришел к Петрову ночью с требованием сделать музыку потише, поскольку из-за нее проснулся ребенок. В ответ блогер применил против него газовый баллончик.

«При попытке задержать Петрова до прихода полиции он снова распылил газ. У меня установлен ожог глаз. Петров написал заявление, в котором связывает нападение на него со своей внешностью, что абсолютно не соответствует действительности», — заявил Хасавов.

Блогеры находятся в больнице и собираются написать заявление на писателя. Хасавов подал заявление в полицию.

Арслан Хасавов является сыном адвоката Дагира Хасавова, в отношении которого в 2012 году возбуждалось уголовное дело об экстремизме, которое потом было прекращено.