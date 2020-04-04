Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры задержания москвича Иисуса Воробьева, который гулял с собакой в парке на Патриарших прудах, нарушая режим самоизоляции.

На опубликованных кадрах слышно, как мужчина желает смерти сотрудникам полиции и их родным.

«Вы знаете, я желаю вам, чтобы вы все сдохли вместе со своими детьми, женами, матерями», — отвечает Воробьев на разъяснения правоохранителей о том, почему нельзя гулять в парке.

Мужчина был задержан 4 апреля. Патруль полицейских остановил его на Патриарших прудах и сообщил, что из-за эпидемии коронавируса парк закрыт и прогуливаться в нем запрещено. В ответ мужчина оскорбил полицейских и отказался выполнять их указания, в результате чего был задержан.

В настоящее время в столице из-за распространения коронавируса по распоряжению мэра Сергея Собянина действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешается покидать жилье только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку, выгуле собак. Последнее разрешено делать на расстоянии не более 100 м от дома.

3 апреля оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения на авто во время самоизоляции.