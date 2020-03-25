По словам источника, первые «украинские» Lada были доставлены в один из фирменных автосалонов в Киеве. Впрочем, на кадре пользователя социальной сети видны лишь три модели из тестовой партии, а четвёртого Largus на снимке по каким-то причинам не оказалось.

Отметим, все Lada украинской сборки абсолютно идентичны российским, так как на заводе ЗАЗ задействуются «вазовские» машинокомплекты, привезенные непосредственно из России. Исключение на данный момент составляет только внедорожник Lada 4×4, он поставляется в собранном виде с производственных мощностей «АвтоВАЗа».

Первыми из всего модельного ряда Lada на конвейер Запорожского Автомобильного Завода встали: «четырехдверка» Vesta и хэтч XRay с двигателем мощностью 106 л.с. и 5МКПП, а также универсал Largus с силовым агрегатом с отдачей 87 л.с. и такой же коробкой передач.

«В августе 2019 года первые 12 машинокомплектов автомобилей Largus и XRay были отправлены в Запорожье. А некоторое время спустя представители концерна «АвтоВАЗ» посетили Запорожский автозавод с целью обучения его сотрудников. После этого и осуществлялась сборка первых 12 машинокомплектов, прибывших из Тольятти», — пишет издание «Новые автомобили».