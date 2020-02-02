В Сети появились новые фотографии с места пожара в здании «Лениздата» на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. Пятиэтажная постройка загорелась утром в субботу, 2 февраля.

Фото: МЧС России

На снимках видно, как огонь вырывается из окна здания. Позже он охватил и его переходную галерею. Из-за дыма наблюдается плохая видимость. Рядом со строением столпились люди и пожарные расчеты.

Фото: МЧС России

По данным МЧС, пожар произошел на четвертом этаже бизнес-центра. Огонь распространился на площади 200 кв. м. Спасатели присвоили возгоранию второй ранг сложности.

Фото: МЧС России

На место прибыл глава МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.

По данным РЕН ТВ, в результате ЧП пострадал один пожарный. Сейчас его осматривают медики.

Ранее сообщалось, что в здании проводится эвакуация.