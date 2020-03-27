Напомним, дебют Chevrolet Trailblazer нового поколения состоялся весной прошлого года на автосалоне в Шанхае. Вседорожник заметно изменился: он стал компактнее и главное — лишился рамы, благодаря чему стал существенно дешевле. Экстерьер модели оформили в духе последних моделей бренда. Новинке теперь полагается фирменная «двухэтажная» головная оптика.

Судя по патентным изображениям, которые накануне появились на сайте министерства промышленности Поднебесной, рестайлинговому Trailblazer достанутся переработанные бампера с серебристыми накладками, имитирующими металлическую защиту, модернизированная радиаторная решетка, а также задние фонари иной формы.

До последнего времени Trailblazer продавался только в трех вариантах исполнения: стандартном, тюнингованном и спортивном. Последние две модификации, получившие название Redline и RS соответственно, имеют ряд отличительных особенностей. Вседорожник в спортивной версии может похвастаться глянцево-красными декоративными элементами в интерьере и экстерьере, эксклюзивными ковриками, металлическими накладками на педали, кожаной обивкой кресел с контрастной просрочкой. Помимо этого, Chevrolet Trailblazer RS полагается задний диффузор, раздвоенный патрубок выхлопной системы, легкосплавные колесные диски на 19 дюймов и оригинальный обвес, улучшающий аэродинамические характеристики авто.

«Под капотом кросса нового поколения установлен турбированный двигатель на 1,3 литра мощностью 165 л.с. Силовой агрегат работает в паре с вариатором. Привод — передний или полный. При этом производитель дает расширенную гарантию на мотор и коробку передач на 8 лет или 160 тыс. км пробега», — сообщает издание «Новые автомобили».

Премьера обновленного Chevrolet Trailblazer состоится летом текущего года. Как изменится цена модели пока не известно. За дореформенный кроссовер дилеры марки в Китае просят от 139 900 до 179 900 юаней (от 1,5 до 2,0 млн. рублей).