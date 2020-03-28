К сожалению, как будет выглядеть салон будущего Qashqai, пока неизвестно. Предполагается, что в интерьере автомобиля станет еще больше схожих черт со старшим «собратом» X-Trail. Также SUV обзаведется виртуальной «приборкой» и современным информационно-развлекательным комплексом с «парящим» тачскрином.

После смены поколения, модель «переедет» на модернизированную «тележку» CMF от Renault-Nissan. Благодаря этому в моторной гамме кросса, помимо двигателей внутреннего сгорания, могут появиться гибридные и даже электрические силовые установки. По крайней мере, по прогнозам, стоит ожидать гибридную версию, оснащенную системой ePower, и «мягкий гибрид» на базе турбированного двигателя и 48-вольтового стартер-генератора.

«Официальная премьера третьей генерации Nissan Qashqai должна состояться в рамках Франкфуртского моторшоу осенью текущего года, правда, если автосалон не отменят из-за пандемии коронавируса», — сообщает издание «Новые автомобили».

Напомним, в настоящее время на российском рынке доступна модель актуального поколения, которая предлагается в 10 вариантах исполнения стоимостью от 1 250 000 рублей.