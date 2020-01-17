Петиция общественного движения «Сорок сороков» с требованием лишить телеведущего Ивана Урганта российского гражданства и убрать из сетки вещания программу «Вечерний Ургант», набрала более 15 тысяч подписей.

«Рамблер» писал, что ранее лидер общественного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин заявил, что авторы программы «Вечерний Ургант» в выпуске от 7 января, в котором приняли участие французский актер Жерар Депардье и рэпер Джизус, позволили себе глумление над Иисусом Христом и христианскими традициями.

Петиция, опубликованная 15 января на сайте citizengo.org, содержит требования: «снять с сетки вещания программу „Вечерний Ургант“, принести извинения православным христианам России и „внести в Конституцию запрет двойного гражданства, а также предусмотреть лишение Ивана Урганта гражданства Российской Федерации“.

В свою очередь депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала Ивана Урганта профессионалом своего дела, а угрозы о лишении гражданства России в чей-либо адрес — недопустимым проявлением нетерпимости, которое существенно вредит российской государственности. За Урганта вступился также журналист Владимир Познер, отметивший, что ведущего не лишат российского гражданства из-за шуток.

Видео дня. Дошутился: Урганта требуют наказать за глумление над Иисусом