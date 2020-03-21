Тем не менее, работы над новинкой идут полным ходом. По данным, опубликованным изданием bestcarweb.jp, Land Cruiser 300 будет построен на адаптированной модификации «тележки» TNGA, при этом авто сохранит рамную конструкцию. Переход на новую платформу позволит уменьшить массу внедорожника и улучшить его динамические характеристики.

Линейка силовых агрегатов у модели полностью изменится. Скорее всего, прежние двигатели V8 заменит гибридная установка, состоящая из 3,5-литровой бензиновой «шестерки» мощностью 300 л.с. и электромотора, которая будет работать в сочетании с бесступенчатым вариатором. Также в моторную гамму флагманского Land Cruiser 300 войдут турбодвигатель V6 объемом 3,5 литра на 450 л.с., 3,4-литровый турбодизель с отдачей 420 л.с.

Серьезные преобразования произойдут и с экстерьером нового Land Cruiser. Легендарный внедорожник получит узнаваемый фирменный дизайн, как у последних моделей марки Toyota.

«Набор систем активной безопасности также расширят, помимо адаптивного круиз-контроля с режимом движения в пробках, внедорожник впервые получит систему полуавтономного управления, а в салоне установят гигантский вертикальный тачскрин информационно-развлекательного комплекса», — сообщает издание «Новые автомобили».

Более детальной информации о новом поколении японского внедорожника пока не сообщалось. Также не известно, когда «трехсотый» появится в продаже.