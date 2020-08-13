Повышенное содержание кальция в крови может указывать на развитие онкологического процесса, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

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— Если анализы показывают повышенный кальций, то это либо повышенная функция паращитовидных желез, либо онкология, — отметил он.

В первом случае показатель считается умеренным при уровне до 13 моль на литр, указал медик. Для онкологии характерны более высокие значения.

Мясников советует при малейших подозрениях сдать анализы на гормоны паращитовидной железы.

— Если гормоны нормальные, то это необязательно онкология. Это может быть интоксикация витамином D, — объяснил врач.

Гиперкальциемия — высокий уровень кальция в крови. Причиной высокого уровня кальция может быть, кроме дисфункции паращитовидных желез и рака, рацион питания или заболевания, поражающие кости.

Поначалу возникают проблемы с ЖКТ, чувство жажды, повышенное мочеиспускание. При тяжелых формах гиперкальциемии отмечается дезориентация и кома.

Ранее Мясников рассказал, что шансы заболеть раком «можно просчитать математически». Многое, по его словам, определяет генетический фактор, но «в 92% мы можем понимать, откуда эта болезнь взялась».

— 40% всей онкологии — курение, 20% — неправильное питание, 10% — физическая неактивность, 17% — инфекционные заболевания, 5% — употребление алкоголя, — сказал он.

Также медик отмечал, что человечеству нужно готовиться к новой эпидемии, которая по показателям смертности превзойдёт нынешнюю.