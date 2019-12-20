В Третьяковской галерее приступили к ключевому этапу реставрации знаменитой картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», которая в прошлом году пострадала от рук вандала. Поврежденное полотно перенесли на другой холст.

Теперь специалистам предстоит убрать с авторской картины старый слой клея. Для этого они даже разработали специальную камеру и уникальный стол-трансформер.

Чтобы успешно завершить реставрацию, галерея привлекла европейских экспертов. Работа предстоит ювелирная, поэтому срок ее завершения пока не известен. Шедевр Репина пострадал в мае прошлого года, когда посетитель нанес по полотну несколько ударов металлической стойкой ограждения. Холст был поврежден в трех местах.

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