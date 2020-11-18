Потерпевшие по делу о ДТП заключили перемирие с Михаилом Ефремовым и рассматривают возможность попросить президента России Владимира Путина о помиловании актера. Об этом его адвокат Андрей Алешкин сообщил «Комсомольской правде».

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным в нарушении правил дорожного движения (ПДД) и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима. 22 октября Московский городской суд по результатам рассмотрения апелляционных жалоб на приговор снизил срок наказания до 7,5 года.