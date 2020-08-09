Главный онколог Минздрава Андрей Каприн перечислил самые часто встречающиеся у россиян виды онкологии. У мужчин и женщин они разные.

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— В России сейчас по частоте заболеваний у мужчин лидируют рак бронхов, легкого, немеланомный рак кожи и рак предстательной железы, — отметил медик.

У женщин на первом месте — рак молочной железы, а потом — рак матки. Рак кишечника находится на третьем месте и у мужчин, и у женщин.

— На распространенность рака кишки, по сути, повлияла хорошая жизнь: частое употребление красного мяса, злоупотребление едой в целом и ожирение, малоподвижный образ жизни благодаря автомобилям и работе в офисе, — рассказал Каприн.

Главный онколог Минздрава ранее отмечал, что риск развития некоторых видов онкологии повышается в 30 раз на фоне курения, а употребление алкоголя еще больше увеличивает эти цифры.

— Смотришь, вроде генетически здоровая семья. А потом там появляется рак легкого, рак мочевого пузыря. Выясняется, что здесь присутствуют вредные привычки, — подчеркивал врач.

Что касается генетики, что этот фактор обуславливает только 15% онкозаболеваний.

В прошлом году самым распространенным видом онкозаболевания в России стал рак кожи и меланома. Второе место занял рак молочной железы, третье — рак легких. Если брать структуру смертности, то на первом месте был рак легких, на втором — желудка, на третьем — ободочной кишки.