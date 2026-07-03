Більшість оглядів цих телефонів зосереджені на іграх. Але якщо ви купуєте смартфон для роботи, фотозйомки і просто зручного щоденного використання — питання вибору виглядає інакше.

POCO X8 Pro: характеристики і зручність у повсякденному житті

Дисплей AMOLED 1.5K з яскравістю до 3500 нит читається на прямому сонці без проблем — для навігації в місті або роботи надворі це має значення. PWM-dimming на частоті 3840 Гц зменшує мерехтіння, тому при тривалому читанні або перегляді відео очі втомлюються менше. Частота оновлення 120 Гц забезпечує плавність інтерфейсу — прокрутка стрічки і перехід між застосунками відчуваються легше, ніж на стандартних 60 Гц.

Потужний POCO X8 Pro (https://stls.store/uk/smartfony/lineyka:x8-pro_proizvoditel:poco/) важить 201 г при товщині 8,38 мм — телефон не відчувається як цеглина в кармані навіть з батареєю 6500 мАг. Зарядка 100W від 1% до 100% за 48 хвилин означає, що ранкові хвилини перед виходом вирішують питання автономності на весь день. Смартфон потужний POCO X8 Pro з чіпом Dimensity 8500-Ultra швидко відкриває застосунки і без затримок перемикається між ними навіть при відкритих десятках вкладок браузера.

Камера: потрійне налаштування з основним сенсором 50 Мп. Для фотозйомки в нормальних умовах якість цілком достатня. При слабкому освітленні алгоритми HyperOS обробляють деталі краще, ніж очікуєш від смартфона цього цінового класу.

POCO X8 Pro Max: характеристики і автономність для роботи

Dimensity 9500s це зовсім інший рівень, ніж у Pro. Монтаж відео, обробка фото у важких застосунках, десятки вкладок браузера одночасно — все це він тягне без гальмувань і перегріву. Пам’ять LPDDR5X 9600 Mbps і сховище UFS 4.1 теж відчуваються в дрібницях: файли відкриваються швидше, синхронізація не змушує чекати.

Потужний POCO X8 Pro Max (https://stls.store/uk/smartfony/lineyka:x8-pro-max_proizvoditel:poco/) несе батарею 8500 мАг — на 2000 мАг більше, ніж у Pro. Для ділових поїздок або довгих робочих днів без доступу до зарядки це конкретна і відчутна перевага. Дисплей 6,83 дюйма зручніший для роботи з документами, таблицями і відеодзвінками, де важливо бачити більше контенту одночасно.

Смартфон POCO X8 Pro Max важить 218 г — на 17 г більше за Pro. Для більшості людей різниця непомітна в кармані, але при тривалому читанні в руці іноді відчувається. Звук у обох моделей стереофонічний, налаштований через HyperOS — для контенту і дзвінків достатньо.

Оновлення і підтримка: HyperOS 3.0 на Android 16 обидві моделі отримали одночасно. Безпека побудована на технологіях сканування обличчя і відбитка пальця — швидкодія розблокування у Pro Max трохи вища завдяки потужнішому чіпу.

POCO X8 Pro або X8 Pro Max: кому що вибрати

Тут вибір зводиться до двох сценаріїв.

Якщо ваш звичайний день — це месенджери, соцмережі, кілька робочих застосунків і час від часу фото — потужний POCO X8 Pro закриє все це з запасом. Батареї вистачить до вечора навіть при активному використанні, а зарядка за 48 хвилин знімає будь-який дискомфорт.

Якщо ви часто монтуєте відео на телефоні, часто в поїздках або хочете не думати про зарядку дві доби — POCO X8 Pro Max з Dimensity 9500s і 8500 мАг дає запас і для продуктивності, і для автономності. Інноваційна електроніка такого рівня раніше коштувала значно дорожче, але зараз різниця між Pro і Pro Max менша, ніж можна було б очікувати.

Високопродуктивний мобільний пристрій у вигляді POCO X8 Pro — логічний вибір за розумні гроші. Max — для тих, кому потрібно більше в усьому.



