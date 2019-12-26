Жительница Севастополя Александра Петрушкевич рассказала в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1», почему поцеловала первый поезд, прибывший в город по Крымскому мосту.

По словам женщины, столь эмоциональная реакция — это крик души севастопольцев.

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«Поцелуи были посланы рабочим, строителям, золотым российским умам, которые создали такой гигант нашего времени», — рассказала Петрушкевич.

Она попросила жителей Украины ничего не говорить в адрес крымчан.

«Рвите себе нервы, а мы абсолютно на вас не реагируем. Вы просто для нас ноль. И мы счастливы, что ушли от вас», — заявила женщина.

Она назвала Крымский мост "железнодорожной пуповиной", которую никто не в состоянии перерубить, и добавила, что крымчане не дадут манипулировать собой.

«Мы с Россией, мы россияне. Это русская земля», — заключила Петрушкевич.

Кроме того, она отметила, что теперь может наслаждаться жизнью и поехать на поезде в Москву или Петербург.

Запуск поездов по мосту

В понедельник президент Владимир Путин открыл железнодорожную часть Крымского моста для движения пассажирских составов. Российский лидер лично проехал на поезде «Таврия» в кабине машиниста.

А в среду, 25 декабря, в Севастополь прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга, состоящий из 17 одноэтажных вагонов. Он преодолел расстояние почти в 2,5 тысячи километров за 43,5 часа.

Крымский мост стал самым протяженным в России — длина конструкции составила 19 километров. Автомобильное движение по нему началось в мае 2018 года — на семь месяцев раньше запланированного срока.

Грузовое железнодорожное сообщение планируется запустить с 1 июля 2020 года.

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