На развитие рака может указывать чрезмерная потливость, сообщили американские ученые. Речь идет о гипергидрозе.

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При гипергидрозе наблюдается обильное потоотделение, не вызванное объективными факторами: высокой физической активностью, жарой, волнением, стрессом и т.д.

Сильная потливость, особенно по ночам, характерна, в том числе, для лимфомы, лейкемии, раке костей, раке печени. Это происходит потому, что болезнь меняет уровень гормонов (как при климаксе). Рак провоцирует нарушения в обмене веществ, сильное отравление организма опухолевыми клетками, что вызывает такую реакцию.

Кроме того, гипергидроз может возникнуть в результате инфекционных болезней, приема некоторых лекарств (побочный эффект), из-за гормональных изменений (пубертат, беременность, тот же климакс).

На сегодняшний день нет единого мнения относительно того, почему потовые железы начинают усиленно работать. Некоторые медики не считают гипергидроз самостоятельным заболеванием, а воспринимают его в качестве реакции на патологические процессы.

Ранее сообщалось, что безобидные изменения на коже (покраснения, ссадины, сыпь) могут оказаться признаком опасных заболеваний, например, диабета и рака.