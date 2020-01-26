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Публика жаждет увидеть борьбу наших спортсменов с американцами

Отстранение российских атлетов от международных соревнованийсерьезно скажется на уровне предстоящих Олимпийских игр. Без наших спортсменовне только упадет конкуренция, но и зрители потеряют интерес к состязаниям. Этоприведет к тому, что телекомпании потеряют огромные деньги, которые тратят натрансляции спортивных соревнований. Об этом заявил президент Федерации водногополо России Алексей Власенко.

«…Олимпийские игры без России превратятся в первенство ЖЭКа.Кто их будет смотреть Телекомпании платят сумасшедшие деньги, чтобы зрителиследили за противостоянием США и России», — цитирует его ТАСС.

Напомним, в начале декабря исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия на основании якобы манипуляций с данными лаборатории в Москве.