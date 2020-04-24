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Спортивный комментатор Василий Уткин высказался по поводу угроз в свой адрес со стороны телеведущего Владимира Соловьёва. По его словам, особенно смешным выглядит «желание подраться с кем-либо у человека, который везде ходит с двумя фэсэошниками».

Уткин ещё раз объяснил, почему не будет драться с оппонентом.

Если этого человека тронуть хотя бы пальцем, то гарантированно потеряешь всё и сядешь. Это совершенно очевидно, — цитирует комментатора Sport24.ru.

Уткин добавил, что его оружием является слово, поэтому при возможной встрече с Соловьёвым он не будет бить его.

Живи 100 лет, не встречайся со мной и перестань мне угрожать кулаками своими смешными! — обратился комментатор к оппоненту.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Соловьёв пригрозил Василию Уткину, пообещав «сверху по куполу врезать», а также посоветовал ему «включить голову». Телеведущий добавил, что высокий рост визави не смущает, он уверен, что сможет «загнуть» Уткина с первого удара.

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