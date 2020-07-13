Четверть взрослых россиян потенциально могут стать жертвами мошенников. Аналитический центр НАФИ выяснил, что 27% держателей карт готовы сообщать данные, срок действия и код безопасности людям, которые представляются сотрудниками банков. При этом с попытками выманить данные сталкивался каждый третий опрошенный. Хоть власти всех уровней постоянно предупреждают о новых схемах мошенничества, ежедневно сотни россиян отдают свои деньги преступникам. «» выяснял, почему жертв банковских афер правило «предупрежден, значит, вооружен» не работает.

В прошлом году финансовые мошенники успешно провернули около 577 тыс операций с использованием электронных средств платежа, украв у россиян 6,4 млрд рублей. Неутешительную статистику подвел Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ). Средняя сумма похищенного со счета физического лица составила 10 тыс рублей, юрлица – 152 тыс рублей.

В арсенале жуликов несколько основных способов хищения, самый распространенный из которых (69% хищений) – социальная инженерия. С помощью него и действуют телефонные мошенники: они представляются сотрудниками банков, соцслужб, медицинскими работниками, а затем с помощью психологических уловок, запугивания, манипуляций выспрашивают у жертвы данные карты, необходимые для снятия с нее средств. В итоге человек сам дает аферисту «ключ к сейфу». Часто аферисты не гнушаются и прямым вымогательством: в случае успешной операции жертва не дает данные карт, а сама делает перевод. Так действуют мошенники, которые просят денег на спасение знакомых и родственников, задаток за покупку, приобретение якобы редких и дорогостоящих лекарств.

Когда жертва понимает, что произошло и обращается в настоящий банк за компенсацией, там разводят руками: человек добровольно отдал деньги, хоть и был введен в заблуждение. Как отчитался ЦБ, из похищенных телефонными мошенниками 2,2 млрд рублей клиентам удалось вернуть лишь каждый четырнадцатый рубль.

В период пандемии число дистанционных преступлений закономерно увеличилось. Чуть ли не каждую неделю ЦБ, Роспотребнадзор и другие ведомства сообщают о новых видах мошенничества. Среди коронавирусных новшеств – попытки получить деньги или данные карт якобы для выплат разного рода компенсаций, предоставления отсрочек по кредитам, анализов, лекарств. Кроме того, активизировались и киберпреступники. Они рассылают фишинговые письма с ссылками на вирусные сайты, которые считывают информацию с зараженного устройства.

Россиянам не хватает финансовой грамотности, убеждены эксперты. «Но сейчас на руку мошенникам играет еще и стрессовость сложившегося финансового положения у многих сограждан. Страх потерять или желание получить деньги в условиях коронакризиса заставляют людей идти на поводу у мошенников. Вот они и верят в возврат денежных средств за авиабилеты и туры, выплату пособий без посещения госорганов, выплаты по безработице. И это беда всего государства, которое должно контролировать условный «уровень счастья». Как только ментальное состояние, на которое напрямую влияют доходы, выправится, то и историй с мошенниками станет в разы меньше», — уверен эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

К слову, о том, что мошенники в период пандемии стали чаще использовать желание человека разбогатеть, отмечают и в Центробанке. Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях рассказал, что за последние месяцы вырос объем рекламы с предложением легкого заработка. Ведясь на такие приманки, человек попадает в финансовые пирамиды, лапы псевдоброкеров и других «черных ростовщиков», жадных до кошельков доверчивых людей.

О каждой новой схеме мошенничества невозможно предупредить всех и сразу, признает шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев. «Универсальный совет один: не делать с картой ничего, когда кто-то звонит вам. Нужно перезванивать всегда самим и только по официальному номеру банка, указанному на карте. Для большей защиты можно установить по карте суточный лимит расходов или держать на карточном счете минимум денег, а все остальные накопления пусть будут на обычном текущем счете, с которого в случае необходимости можно пополнять карту», — посоветовал эксперт.